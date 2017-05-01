فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر مقاومة مواطن مغربي لبعض الأشخاص الذين حاولوا أخذ العلم الوطني منه ومنعه من التعبير عن حبه الكبير لوطنه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر مقاومة مواطن مغربي لبعض الأشخاص الذين حاولوا أخذ العلم الوطني منه ومنعه من التعبير عن حبه الكبير لوطنه.

وكما يوثق هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق فإن مجموعة من الأشخاص يحملون العلم الأمازيغي، منعوا مواطنا مغربيا من رفع العلم الوطني خلال وقفة احتجاجية قاموا بتنظيمها بإحدى الدول الأوروبية، إلا أن هذا المغربي كما يظهر الفيديو، دافع بقوة على نفسه وعلى علم الوطن.