 فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض

نسولو الناس:أشنو كتقولو على ظاهرة التحرش في رمضان؟ | بووز

نسولو الناس:أشنو كتقولو على ظاهرة التحرش في رمضان؟

ساعة قبل لفطور:مول الطاكسي حابس الطريق فكازا | بووز

ساعة قبل لفطور:مول الطاكسي حابس الطريق فكازا

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير | بووز

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير

فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني | منوعات

فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة خنيفرة الطرقية | حوادث و حقوق

بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة خنيفرة الطرقية

خطير: شاحنة تدهس حراكا مغربيا بمدينة مليلية المحتلة وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير: شاحنة تدهس ''حراكا'' مغربيا بمدينة ''مليلية'' المحتلة وهذه هي التفاصيل الصادمة

لفتيت...المشاريع والأوراش المفتوحة تتجاوز المطالب الإقتصادية والإجتماعية لساكنة الحسيمة | بوليتيك

لفتيت...المشاريع والأوراش المفتوحة تتجاوز المطالب الإقتصادية والإجتماعية لساكنة الحسيمة

إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار في الحشيش خلال رمضان بالبيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار في الحشيش خلال رمضان بالبيضاء

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 17:34 فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني | منوعات
فيديو جد رائع: شوفو مواطن مغربي تقاتل ومنع بعض الأشخاص ياخذو ليه العلم الوطني
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر مقاومة مواطن مغربي لبعض الأشخاص الذين حاولوا أخذ العلم الوطني منه ومنعه من التعبير عن حبه الكبير لوطنه.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر مقاومة مواطن مغربي لبعض الأشخاص الذين حاولوا أخذ العلم الوطني منه ومنعه من التعبير عن حبه الكبير لوطنه.

وكما يوثق هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق فإن مجموعة من الأشخاص يحملون العلم الأمازيغي، منعوا مواطنا مغربيا من رفع العلم الوطني خلال وقفة احتجاجية قاموا بتنظيمها بإحدى الدول الأوروبية، إلا أن هذا المغربي كما يظهر الفيديو، دافع بقوة على نفسه وعلى علم الوطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي العلم الوطني الراية الوطنية الدول الأوروربية العلم الأمازيغي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

من قلب العاصمة مدريد أطفال جمعية ألف يبدعون في أداء أغنية العيون عينيا ‎ | منوعات

من قلب العاصمة مدريد أطفال جمعية ألف يبدعون في أداء أغنية العيون عينيا ‎

بالدليل أمريكا قسمت العالم و تسببت في الربيع العربي | منوعات

بالدليل أمريكا قسمت العالم و تسببت في الربيع العربي

بالفيديو..مغربية ترد على حارقي باسبوراتهم بأسلوب رائع | منوعات

بالفيديو..مغربية ترد على حارقي باسبوراتهم بأسلوب رائع

بالفيديو.. شاروخان كايهضر بالعربية‎ | منوعات

بالفيديو.. شاروخان كايهضر بالعربية‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نكتة اليوم من وجدة:حوار طريف بين أب وابنه | نكتة اليوم
منذ 10 دقائق

نكتة اليوم من وجدة:حوار طريف بين أب وابنه

نسولو الناس:أشنو كتقولو على ظاهرة التحرش في رمضان؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:أشنو كتقولو على ظاهرة التحرش في رمضان؟

ساعة قبل لفطور:مول الطاكسي حابس الطريق فكازا | ساعة قبل لفطور

ساعة قبل لفطور:مول الطاكسي حابس الطريق فكازا

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

رامز تحت الأرض

نسولو الناس:أشنو كتقولو على ظاهرة التحرش في رمضان؟ | بووز

نسولو الناس:أشنو كتقولو على ظاهرة التحرش في رمضان؟

ساعة قبل لفطور:مول الطاكسي حابس الطريق فكازا | بووز

ساعة قبل لفطور:مول الطاكسي حابس الطريق فكازا

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير | بووز

كيداير السوق:لافوكا موجودة في السوق و عليها إقبال كبير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.