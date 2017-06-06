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بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 17:47 بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة خنيفرة الطرقية | حوادث و حقوق
بالصورة..تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة خنيفرة الطرقية
كشفت وزارة الصحة على أن الحادثة المأساوية التي وقعت أمس الاثنين 5 يونيو 2017 بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى الجماعة الترابية آيت اسحاق باقليم خنيفرة، والتي نجمت على انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الصحة على أن الحادثة المأساوية التي وقعت أمس الاثنين 5 يونيو 2017 بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى الجماعة الترابية آيت اسحاق باقليم خنيفرة، والتي نجمت على انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة مكناس في اتجاه مدينة مراكش، خلفت مقتل 14 مسافرا، وإصابة 39 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "شو ف تيفي" بنسخة منه ففور علمها بهذه الحادثة المأساوية، تدخلت السلطات الصحية والسلطات المحلية لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات، كما تم نقل الجثامين إلى مستودع الأموات، ونظرا لخطورة إصابتهم، فقد تم نقل 3 مصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لمواصلة الفحوصات وتلقي العلاج بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة من المستشفى الاقليمي لخنيفرة حيث تلقوا الإسعافات الأولية وتم إعدادهم للنقل الجوي.

وأضافت الوزارة أن 11 مصابا، تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لبني ملال لمواصلة الفحوصات نظرا لقربه من مقر سكناهم، ليتم بعد ذلك نقل 7 منهم، نظرا لحالتهم الصحية الحرجة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بواسطة سيارات إسعاف مجهزة بوسائل الانعاش.

وذكرت الوزارة إلى أنها شكلت خلية مركزية بوزارة الصحة، بمجرد وقوع الحادثة المأساوية لتتبع حالة المصابين وتهييء ظروف استقبالهم بالمستشفيات الجهوية والجامعية.

 

‫شوف تيفي

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