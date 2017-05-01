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خطير: شاحنة تدهس ''حراكا'' مغربيا بمدينة ''مليلية'' المحتلة وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 17:45 خطير: شاحنة تدهس حراكا مغربيا بمدينة مليلية المحتلة وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير: شاحنة تدهس ''حراكا'' مغربيا بمدينة ''مليلية'' المحتلة وهذه هي التفاصيل الصادمة
أصيب طفل قاصر مساء أمس الاثنين بكسور وجروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده، بعدما دهسته شاحنة للنقل الدولي من الحجم الكبير، بميناء مدينة ''مليلية''، نقل على إثرها في حالة خطيرة مـا بين الحياة والموت إلى


شوف تيفي:

أصيب طفل قاصر مساء أمس الاثنين بكسور وجروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده، بعدما دهسته شاحنة للنقل الدولي من الحجم الكبير، بميناء مدينة ''مليلية''، نقل على إثرها في حالة خطيرة مـا بين الحياة والموت إلى المستشفى المركزي من أجل إنقاذه.

وذكرت مصادر إعلامية بـ''مليلية'' المحتلة ، أن الطفل القاصر تشبث بهيكل شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة صوب ميناء مليلية ، بغرض التسلل إلى باخرة المسافرين، قبل أن يسقط فجأة بين عجلتي الشاحنة مما تسبب في جره على الأرض لمسافة طويلة قبل الخلاص .

و أفادت المصادر ذاتها أن عناصر الحرس المدني ، ورجال الإنقاذ هرعوا بحمل الضحية الذي كان ما بين الحياة والموت نتيجة إصابته البليغة، نحو قسم العناية المركزة بالمستشفى المركزي بمليلية المحتلة.


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