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إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار في الحشيش خلال رمضان بالبيضاء

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 17:41 إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار في الحشيش خلال رمضان بالبيضاء | حوادث و حقوق
إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار في الحشيش خلال رمضان بالبيضاء
تمكنت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين في عقدهما الرابع، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وضبطت بحوزتهما كيلوغرامين و 300 غراما من مخدر الشيرا.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين في عقدهما الرابع، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وضبطت بحوزتهما كيلوغرامين و 300 غراما من مخدر الشيرا.

وأفاد بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، توصلت "شوف تيفي" بنسختة منه، أن البحث الأولي أشار إلى أن أحد الموقوفين مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث قضائية، وقد جاءت عملية الإيقاف بعد مجموعة من التحريات المكثفة التي أثبتت تورطهما في جلب وترويج المخدرات بالمنطقة، قبل أن يتم ضبطهما متلبسين بحيازة كمية مخدر الشيرا.

وأكد البلاغ أن المشتبه فيهما، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عناصر الأمن المحمدية مخدر الشيرا

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