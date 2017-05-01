وزير العدل..الدولة لن تتساهل مع خرق القانون في منطقة الريف ﻿

صرح وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين، أن '' القوات العمومية لم تتدخل طيلة 7 أشهر من الوقفات الإحتجاجية بمنطقة الريف''، لكن '' التجاوزات الخطيرة التي وقعت بإمزورن

شوف تيفي



صرح وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين، أن " القوات العمومية لم تتدخل طيلة 7 أشهر من الوقفات الإحتجاجية بمنطقة الريف"، لكن " التجاوزات الخطيرة التي وقعت بإمزورن وواقعة إقتحام المسجد دفعت بقوات حفظ النظام إلى التدخل طبقا للقانون".



وأكد أوجار للنواب البرلمانيين أن "قرينة البراءة هي الأصل"، متعهدا بالقول "بأنه لن يظلم أحد تم إعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة"، موضحا "بأن التعليمات أعطيت للنيابة العامة بتطبيق القانون بحذافره مع ضمانات قرينة البراءة".



ودعا أوجار الفرق البرلمانية خلال الجلسة العمومية التي تجري في هذه اللحظات، إلى "السمو بالمواقف والإبتعاد عن إستغلال الجراح الناتجة عن الأوضاع في الحسيمة".



من جهة ثانية، طالبت العديد من الفرق البرلمانية، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين خاصة نشطاء حراك-الريف، حيث يرى النواب " بأن إطلاق سراح المعتقلين المحالين على سجن عكاشة والعفو عنهم وتكييف بعض التهم سيكون له دور مهم لإنهاء الإحتجاجات بمنطقة الريف".





