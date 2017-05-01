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مغربي آخر شارك في الهجوم الدموي بلندن والأجهزة الأمنية المغربية توصلت بمعلومات حوله

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 17:31 مغربي آخر شارك في الهجوم الدموي بلندن والأجهزة الأمنية المغربية توصلت بمعلومات حوله | دولي
مغربي آخر شارك في الهجوم الدموي بلندن والأجهزة الأمنية المغربية توصلت بمعلومات حوله
أكدت الشرطة البريطانية الثلاثاء أن المنفذ الثالث لاعتداء لندن هو يوسف زغبة البالغ 22 عاما ويحمل الجنسية الإيطالية ومن أصول مغربية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس نقلا عن تقارير وردت في

 

"شوف تيفي"

أكدت الشرطة البريطانية الثلاثاء أن المنفذ الثالث لاعتداء لندن هو يوسف زغبة البالغ 22 عاما ويحمل الجنسية الإيطالية ومن أصول مغربية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس نقلا عن تقارير وردت في الإعلام الإيطالي.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الشرطة، قالت " إن زغبة لم يكن موضع اهتمام الشرطة أو جهاز المخابرات البريطاني ".

وأشارت الوكالة ذاتها أن تقارير إيطالية، ذكرت أن المخابرات الإيطالية كانت قد أبلغت الأجهزة السرية في بريطانيا والمغرب حول وضع زغبة كمتطرف محتمل.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة البريطانية، كشفت أمس الاثنين عن هوية منفذي الهجوم الدموي بلندن والذي خلف مقتل تسعة أشخاص، ويتعلق الأمر بمغربي يدعى رشيد رضوان يبلغ من العمر 30 سنة، وباكستاني يدعى "خرام بات" يبلغ من العمر 27 سنة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إيطاليا يوسف زغبة الجنسية الإيطالية

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