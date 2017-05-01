عاجل.. الرصاص في العاصمة الفرنسية باريس.. وها شنو واقع ﻿

قررت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، قتح تحقيق، بعد أن أطلق شرطي النار على شخص وأصابه بجروح بعد أن حاول مهاجمة شرطي آخر بمطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، حسب ما كشفت

"شوف تيفي"

قررت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، قتح تحقيق، بعد أن أطلق شرطي النار على شخص وأصابه بجروح بعد أن حاول مهاجمة شرطي آخر بمطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن الشرطي، أصيب بجروح طفيفة، ولم تعرف على الفور دوافع المهاجم الذي تم وضعه بالمستشفى لتلقي العلاج.