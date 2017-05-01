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سار للراغبين في الزواج: تنظيم زواج جماعي ومنح العروسين 10 آلاف درهم بهذه المدينة المغربية

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 17:01 سار للراغبين في الزواج: تنظيم زواج جماعي ومنح العروسين 10 آلاف درهم بهذه المدينة المغربية | مجتمع
سار للراغبين في الزواج: تنظيم زواج جماعي ومنح العروسين 10 آلاف درهم بهذه المدينة المغربية
كشفت جمعية فيستيفال تيفاوين عبر صفحتها بالفايسبوك، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من مبادرة الزواج الجماعي في إطار فعاليات الدورة 12 لمهرجان تيفاوين بمدينة تفراوت ومنطقة أملن.

"شوف تيفي"

كشفت جمعية فيستيفال تيفاوين عبر صفحتها بالفايسبوك، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من مبادرة الزواج الجماعي في إطار فعاليات الدورة 12 لمهرجان تيفاوين بمدينة تفراوت ومنطقة أملن.

وأوضحت الجمعية أنها وفي إطار التحضير لفعاليات الدورة 12 لمهرجان تيفاوين المزمع تنظيمه خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليوز 2017 بكل من تافراوت وأملن، تعلن عن فتح باب التسجيل أمام الشباب الراغبين في الاستفادة من مبادرة الزواج الجماعي، مشيرة إلى أن بادرة الزواج الجماعي مبادرة اجتماعية لها أبعاد رمزية ودلالات عميقة يحتفي خلالها أهل تافراوت بالعرسان الشباب خلال فعاليات فستفال تيفاوين في كل دورة منذ سنة 2008، حيث سيستفيد العروسان من منحة قدرها 10000 درهم بالإضافة إلى مصاريف العدول.

وأكدت الجمعية المذكورة أن هذه المبادرة، ترمي إلى تشجيع شباب منطقة تافراوت على الزواج وعلى تأسيس أسرة صغيرة، من خلال دعمهم ماليا، وتحفيزهم على عقد القران خلال فعاليات فستيفال تيفاوين الذي يعتبر مناسبة لإظهار كل التقاليد والعادات المميزة لهذه المنطقة القروية الجبلية المحافظة.

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