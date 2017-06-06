 عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا ﻿
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عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 16:41 عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا
بعد تسريب أوراق أسئلة مادتي اللغة العربية ومادة الفيزياء الخاصتين بالامتحان الوطني للباكالوريا، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أوراق الأسئلة الخاصة

"شوف تيفي"

بعد تسريب أوراق أسئلة مادتي اللغة العربية ومادة الفيزياء الخاصتين بالامتحان الوطني للباكالوريا، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أوراق الأسئلة الخاصة بمادتي الانجليزية والإسبانية.

وتفاعل العشرات من النشطاء مع هذه الصور، ومن بينهم مرشحون لاجتياز امتحان الباكالوريا، حيث طالب العديد منهم المشاركة في نشر الأجوبة، وهو ما أثار استغراب بعض النشطاء، بسبب تفاعل المرشحين بسهولة عبر "الفايسبوك" من خلال نشر أوراق الأسئلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشفت في بلاغ لها أن الدورة الحالية، تتميز بعدد من المستجدات، ولاسيما دخول القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، حيز التنفيذ وهو القانون الذي يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق من تم ضبطه متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.

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