برافو: وأخيرا أمن البيضاء يوقف الشخص الذي نصب على عدد من المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة وهذه هي التفاصيل ﻿

أفلحت مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد، في اعتقال شخص متورط في قضية تتعلق بالنصب.

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أفلحت مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد، في اعتقال شخص متورط في قضية تتعلق بالنصب.



وأفاد بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء أن المعني بالأمر تم إيقافه على خلفية توصل المصالح الأمنية بالبيضاء بشكايات مجموعة من الضحايا تشكل موضوعا لبحث جار لدى الشرطة القضائية، وكان المشتكون قد تعرضوا للنصب عن طريق إيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرات سفر للديار السعودية من أجل أداء مناسك العمرة، وأدوا مقابل ذلك مبالغ مالية تراوحت ما بين 2000 و 19 ألف درهما، كما سلموا جوازات سفرهم للمشتكى به، الذي تمكنت المصالح الأمنية من إيقافه ووضع حد لنشاطه، وحجزت لديه العناصر الأمنية 18 جواز سفر عائدا للضحايا.



وأضاف البلاغ أن المعني بالشكايات، كان يعمل على إتمام عملياته بمساهمة شخص ثان لازال البحث جاريا بخصوصه، هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إتمام البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.