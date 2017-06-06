عاجل وبالصورة.. الرئيس الأمريكي ترامب يصدم قطر بعد مقاطعة الدول الخليجية لها ﻿

"شوف تيفي"
نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل قليل من يومه الثلاثاء، تغريدة على حسابه الخاص بتويتر، علق من خلالها على قطع عدد من الدول العربية من بينها السعودية العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وكتب ترامب في تغريدته : "خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، كنت أتحدث أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تمويل للأيديولوجية الراديكالية "الإرهاب"، فأشار جميع القادة الحاضرين إلى قطر…".
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