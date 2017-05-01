عاجل... الملك محمد السادس يحل بحي السلامة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يحل عشية يومه الثلاثاء بحي السلامة، من أجل الإشراف على تدشين مزكز طبي للعلاجات الصحية الأساسية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يحل عشية يومه الثلاثاء بحي السلامة، من أجل الإشراف على تدشين مزكز طبي للعلاجات الصحية الأساسية.

وأكد المصدر ذاته أن مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان، تعرف في هذه اللحظات حركة غير عادية، استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالعاصمة الاقتصادية بداية شهر رمضان، حيث قام بتدشين مجموعة من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى قيامه بجولات بالمدينة بواسطة سيارته الخاصة قبل آذان صلاة المغرب خاصة بكورنيش شاطئ عين الذئاب.