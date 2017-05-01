خبر سار لعشاق ''لمعلم'' : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب ﻿

توقع الفلكي المغربي ''عبدالعزيز الخطابي''، أن مغادرة سعد لمجرد لباريس باتت وشيكة بعد حصوله على البراءة، وأن الفرح والسرور سيزورانه قريبا وأن كل المعاناة التي عاشها أخيرا ستبقى مجرد سحابة صيف عابرة.

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توقع الفلكي المغربي "عبدالعزيز الخطابي"، أن مغادرة سعد لمجرد لباريس باتت وشيكة بعد حصوله على البراءة، وأن الفرح والسرور سيزورانه قريبا وأن كل المعاناة التي عاشها أخيرا ستبقى مجرد سحابة صيف عابرة.

وأشار "الخطابي" في تحليل توقعي فلكي نشر في إحدى الصحف الوطنية إلى أن الأيام المقبلة تحمل للمعلم بشرى سعيدة تتمثل في وصوله إلى حل مشكلة نفسية كانت تؤرقه وتسبب له جرحا عميقا.

وفي الآن ذاته حذر الفلكي الشهير صاحب أغنية " أنا ماشي ساهل" من مغبة الوقوع مرة أخرى ضحية لبعض المؤامرات و الحساد.

وسرد "الخطابي" عددا من المميزات التي تتمتع بها الشخصية العاطفية لـ "سعد لمجرد" , كالثقة في النفس والروح الرياضية والميل السريع إلى الوقوع في الحب من أول نظرة وغيرها، لكن شخصيته حبلى كذلك بالسلبيات والتي تتمثل في صبره النافذ وإهماله أحيانا للأشياء المهمة كما أنه عدواني في علاقاته الغرامية فيما يخص جلب المحبوب.

وجدد الفلكي المغربي نصحه لـ"سعد لمجرد" بتوخي الحذر والحرص مما وصفهم الخطابي "ذئاب تراقب خطوات لمعلم وتخطط للإيقاع به.