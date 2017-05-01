 خبر سار لعشاق ''لمعلم'' : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد

برافو: وأخيرا أمن البيضاء يوقف الشخص الذي نصب على عدد من المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

برافو: وأخيرا أمن البيضاء يوقف الشخص الذي نصب على عدد من المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة

بعد مول البندير:مدير بنك فضل الشعبي على خدمتو وها شحال كايربح ديال الفلوس | بووز

بعد مول البندير:مدير بنك فضل الشعبي على خدمتو وها شحال كايربح ديال الفلوس

عاجل وبالصورة.. الرئيس الأمريكي ترامب يصدم قطر بعد مقاطعة الدول الخليجية لها | دولي

عاجل وبالصورة.. الرئيس الأمريكي ترامب يصدم قطر بعد مقاطعة الدول الخليجية لها

عاجل... الملك محمد السادس يحل بحي السلامة بالبيضاء | بوليتيك

عاجل... الملك محمد السادس يحل بحي السلامة بالبيضاء

خبر سار لعشاق لمعلم : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب | ثقافة و فنون

خبر سار لعشاق ''لمعلم'' : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب

لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات | بوليتيك

لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات

عاجل وبالوثيقة: مصادر إعلامية عربية: أمير قطر قام بشراء قصر بإيران استعدادا لهروبه خارج البلاد بواسطة طائرة خاصة | دولي

عاجل وبالوثيقة: مصادر إعلامية عربية: أمير قطر قام بشراء قصر بإيران استعدادا لهروبه خارج البلاد

فيديو جد صادم يهز المغاربة: شاب ملحد بوجه مكشوف يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان والنشطاء يطالبون باعتقاله | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم يهز المغاربة: شاب ملحد بوجه مكشوف يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان والنشطاء

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

خبر سار لعشاق ''لمعلم'' : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 15:42 خبر سار لعشاق لمعلم : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب | ثقافة و فنون
خبر سار لعشاق ''لمعلم'' : سعد لمجرد سيغادر باريس لهذا السبب
توقع الفلكي المغربي ''عبدالعزيز الخطابي''، أن مغادرة سعد لمجرد لباريس باتت وشيكة بعد حصوله على البراءة، وأن الفرح والسرور سيزورانه قريبا وأن كل المعاناة التي عاشها أخيرا ستبقى مجرد سحابة صيف عابرة.

شوف تيفي:

توقع الفلكي المغربي "عبدالعزيز الخطابي"، أن مغادرة سعد لمجرد لباريس باتت وشيكة بعد حصوله على البراءة، وأن الفرح  والسرور سيزورانه قريبا وأن كل المعاناة التي عاشها أخيرا ستبقى مجرد سحابة صيف عابرة.

وأشار "الخطابي" في تحليل توقعي فلكي نشر في إحدى الصحف الوطنية إلى أن الأيام المقبلة تحمل للمعلم بشرى سعيدة تتمثل في وصوله إلى حل مشكلة نفسية كانت تؤرقه وتسبب له جرحا عميقا.

وفي الآن ذاته حذر الفلكي الشهير صاحب أغنية " أنا ماشي ساهل" من مغبة الوقوع مرة أخرى ضحية لبعض المؤامرات و الحساد.

وسرد "الخطابي" عددا من المميزات التي تتمتع بها الشخصية العاطفية لـ "سعد لمجرد" , كالثقة في النفس والروح الرياضية والميل السريع إلى الوقوع في الحب من أول نظرة وغيرها، لكن شخصيته حبلى كذلك بالسلبيات والتي تتمثل في صبره النافذ وإهماله أحيانا للأشياء المهمة كما أنه عدواني في علاقاته الغرامية فيما يخص جلب المحبوب.

وجدد الفلكي المغربي نصحه لـ"سعد لمجرد" بتوخي الحذر والحرص مما وصفهم الخطابي "ذئاب تراقب خطوات لمعلم وتخطط للإيقاع به.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لمعلم سعد لمجرد الخطابي أنا ماشي ساهل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..شاهد أول عمل تلفزي للمغنية ابتسام تسكت‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..شاهد أول عمل تلفزي للمغنية ابتسام تسكت‎

عتيق بنشيكر يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم توفيق البوشيتي | ثقافة و فنون

''عتيق بنشيكر'' يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم ''توفيق البوشيتي''

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي

سامي راي يثير غضب المغاربة بسبب الكاميرا الخفية | ثقافة و فنون

''سامي راي'' يثير غضب المغاربة بسبب الكاميرا الخفية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سمعوا صوت مرتفع يخرج من داخل البئر . فانبهروا بما وجدو... | قنوات أخرى
منذ 9 ساعات

بالفيديو.. سمعوا صوت مرتفع يخرج من داخل البئر . فانبهروا بما وجدو...

بالفيديو.. بهذه النصائح قاوم العطش في رمضان | قنوات أخرى

بالفيديو.. بهذه النصائح قاوم العطش في رمضان

بالفيديو...شاب مغربي يثير الرعب في كنيسة باسبانيا و هذا ما فعله | قنوات أخرى

بالفيديو...شاب مغربي يثير الرعب في كنيسة باسبانيا و هذا ما فعله

بالفيديو.. الإهمال قد يؤدي إلى القدم السكرية | قنوات أخرى

بالفيديو.. الإهمال قد يؤدي إلى القدم السكرية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل وبالصور.. مرة أخرى: تسريب ورقة أسئلة مادتي الانجليزية والإسبانية في الامتحان الوطني الموحد

برافو: وأخيرا أمن البيضاء يوقف الشخص الذي نصب على عدد من المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

برافو: وأخيرا أمن البيضاء يوقف الشخص الذي نصب على عدد من المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة

بعد مول البندير:مدير بنك فضل الشعبي على خدمتو وها شحال كايربح ديال الفلوس | بووز

بعد مول البندير:مدير بنك فضل الشعبي على خدمتو وها شحال كايربح ديال الفلوس

عاجل وبالصورة.. الرئيس الأمريكي ترامب يصدم قطر بعد مقاطعة الدول الخليجية لها | دولي

عاجل وبالصورة.. الرئيس الأمريكي ترامب يصدم قطر بعد مقاطعة الدول الخليجية لها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.