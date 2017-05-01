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لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات | بوليتيك

لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات

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لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 15:38 لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات | بوليتيك
لفتيت...يسأل عن دور الأحزاب ويحمل مسؤولية إغلاق الحوار لنشطاء الاحتجاجات
في تفاعل مع تعقيبات رؤساء الفرق النيابية خاصة العدالة والتنمية وحزب الإستقلال، تساءل ''عبد الوافي لفتيت'' وزير الداخلية خلال كلمته عن دور الأحزاب السياسية في الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها منطقة

شوف تيفي

في تفاعل مع تعقيبات رؤساء الفرق النيابية خاصة العدالة والتنمية وحزب الإستقلال، تساءل "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية خلال كلمته عن دور الأحزاب السياسية في الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف، مؤكدا على أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع المحتجين.

وأضاف لفتيت أن الدولة لم تغلق باب الحوار في وجه المحتجين، حيث أكد وزير الداخلية على كون المقاربة الحكومية كانت دائما مبنية على نهج الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، مذكرا بالزيارات العديدة التي تم القيام بها للإقليم بتعليمات ملكية ، حيث عبرت مختلف القطاعات الحكومية عن التزامها وتعهدها بالاستجابة للمطالب المعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة، تراعي الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومختلف المتدخلين، ومؤكدا أن روح العمل التي تطبع الأداء الحكومي في تنفيذ الأوراش التنموية بإقليم الحسيمة، هي نفس الروح التي تلازم تحركات الحكومة ومجهوداتها على مستوى باقي البرامج في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وتابع لفتيت رده على تعقيبات النواب البرلمانيين، بأن الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية مع المواطنين وكذا داخل المجالس المنتخبة بإقليم الحسيمة يجب تطويره، لأن التنمية تحتاج جهود الجميع من حكومة ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

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