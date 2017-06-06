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عاجل وبالوثيقة: مصادر إعلامية عربية: أمير قطر قام بشراء قصر بإيران استعدادا لهروبه خارج البلاد بواسطة طائرة خاصة

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 15:33 عاجل وبالوثيقة: مصادر إعلامية عربية: أمير قطر قام بشراء قصر بإيران استعدادا لهروبه خارج البلاد بواسطة طائرة خاصة | دولي
عاجل وبالوثيقة: مصادر إعلامية عربية: أمير قطر قام بشراء قصر بإيران استعدادا لهروبه خارج البلاد بواسطة طائرة خاصة
كشفت صحيفة ''الخليج'' الإمارتية، قبل قليل من يومه الثلاثاء عن وجود وثيقة مسربة من الديوان الأميري القطري، تؤكد تجهيز الحكومة القطرية للطائرة الأميرية البديلة والمخصصة لحالات الطوارئ لنقل أمير قطر

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة "الخليج" الإمارتية، قبل قليل من يومه الثلاثاء عن وجود وثيقة مسربة من الديوان الأميري القطري، تؤكد تجهيز الحكومة القطرية للطائرة الأميرية البديلة والمخصصة لحالات الطوارئ لنقل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن الوثيقة، التى تداولها النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، تشير إلى أن السفارة القطرية بإيران اتخذت إجراءات لشراء قصر فى طهران، وفقاً لمطالب أمير قطر.

وعلاقة بالموضوع، أفاد موقع "اليوم السابع المصري فقد قال الدكتور علي بن عبد الله المستشار الخاص لرئيسة حكومة قطر فى المنفى، الشيخة نوف بنت أحمد آل ثانى، على موقع "تويتر": "إن شراء قصر لتميم في إيران يؤكد استعداد أمير قطر للهروب إلى إيران".

وأشار الموقع المصري إلى أن تقارير صحفية، قالت إن تلك الخطة جاءت بعدما ترددت أنباء حول تحركات تجري على قدم وساق، للترتيب فيما بعد، لعزل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واختيار أحد الشخصيات من الأسرة الحاكمة لتولي السلطة.

‫شوف تيفي

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