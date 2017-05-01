 فيديو جد صادم يهز المغاربة: شاب ملحد بوجه مكشوف يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان والنشطاء يطالبون باعتقاله ﻿
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فيديو جد صادم يهز المغاربة: شاب ملحد بوجه مكشوف يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان والنشطاء يطالبون باعتقاله

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 15:05 فيديو جد صادم يهز المغاربة: شاب ملحد بوجه مكشوف يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان والنشطاء يطالبون باعتقاله | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم يهز المغاربة: شاب ملحد بوجه مكشوف يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان والنشطاء يطالبون باعتقاله
هز مقطع فيديو تم تداوله عبر العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي، النشطاء المغاربة، نظرا لمضمونه المسيء للإسلام والمسلمين، حيث ظهر خلاله شاب ملحد بوجه مكشوف وهو يحرق المصحف الكريم

"شوف تيفي"

هز مقطع فيديو تم تداوله عبر العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي، النشطاء المغاربة، نظرا لمضمونه المسيء للإسلام والمسلمين، حيث ظهر خلاله شاب ملحد بوجه مكشوف وهو يحرق المصحف الكريم ويدنسه نهار رمضان.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن الشاب الملحد الذي ظهر به ينحدر من إحدى المناطق بسوس ضواحي مدينة أكادير، وهو ما ما جعل العديد من النشطاء، يتفاعلون بكثافة، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بمختلف المدن المغربية بفتح تحقيق فوري للكشف عن هوية الشاب ومتابعته قانونيا بسبب الإهانة التي وجهها للمسلمين داخل وخارج المغرب.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة، نظرا لمضمونه المهين لمشاعر المسلمين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصحف الكريم الشاب التدنيس المصحف الكريم

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