إغلاق قناة الجزيرة أهم ملف مطروح للنقاش لحل الأزمة بين قطر ودول الخليج ﻿

في ظل الظروف العصيبة التي تجتاح علاقات دول الخليج، بعد قطع العلاقات العامة والخاصة مع قطر، وفي إطار السعي لإيجاد حلول تحد من الوضع الراهن، وتدخل الكويت للعب دور الوساطة

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في ظل الظروف العصيبة التي تجتاح علاقات دول الخليج، بعد قطع العلاقات العامة والخاصة مع قطر، وفي إطار السعي لإيجاد حلول تحد من الوضع الراهن، وتدخل الكويت للعب دور الوساطة، من المنتظر أن تكون قناة الجزيرة أهم ملف مطروح للنقاش في أي عملية تفاوضية لحل الأزمة بين قطر وبين أهم دول الخليج، حسب ما كشفت عنه مصادر عربية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في حالة لم يتم الاتفاق بإغلاقها خلال أسابيع، سيكون إذن بتحديد ما تستطيع أن تغطيه وما لا تستطيعه، وهو الأمر الذي يجعل قطر في مأزق حقيقي، للتضحية بأشهر قناة في العالم العربي، في سبيل عودة الدفء إلى العلاقات القطرية السعودية، هذه الأخيرة التي تعتبر مفتاح لحل الأزمة مع باقي الدول المقاطعة الأخرى كالإمارات والبحرين ومصر وشرق ليبيا...