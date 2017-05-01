 قبل نقله إلى سجن عكاشة بالبيضاء..الزفزافي يبكي في حضن والدته..هل أحس بالندم؟؟؟ ﻿
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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

قبل نقله إلى سجن عكاشة بالبيضاء..الزفزافي يبكي في حضن والدته..هل أحس بالندم؟؟؟

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 14:31 قبل نقله إلى سجن عكاشة بالبيضاء..الزفزافي يبكي في حضن والدته..هل أحس بالندم؟؟؟ | مجتمع
قبل نقله إلى سجن عكاشة بالبيضاء..الزفزافي يبكي في حضن والدته..هل أحس بالندم؟؟؟
علمت'' شوف تيفي''، من مصادر مطلعة أن ناصر الزفزافي دخل في نوبة بكاء مباشرة بعد رؤيته لوالديه داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل إحالته على سجن عكاشة.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي"، من مصادر مطلعة أن ناصر الزفزافي دخل في نوبة بكاء مباشرة بعد رؤيته لوالديه داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل إحالته على سجن عكاشة.

و قالت مصادرنا، إن الزفزافي و مباشرة بعدما حضن والدته ذرف الدموع فهل هو تعبير عن ندمه الشديد بعدما أشعل حراك الريف و تأجيج غضب الساكنة ؟.

و أضافت مصادرنا، أن "ناصر الزفزافي" عبر عن صدمته بشكل كبير بعد سماعه للتهم الموجهة إليه من طرق النيابة العامة مباشرة بعد إنتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالبيضاء من عرضها.

ويتابع الزفزافي بحوالي 11 تهمة جنائية ثقيلة، تأتي في قائمتها "المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وزعزعة الإيمان بالوطنية، وتنظيم مظاهرات عنيفة، وتلقي أموال خارجية، والإعتداء على موظفين عموميين، بالإضافة إلى تهمة تعطيل والإعتداء على دور العبادة".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الزفزافي والدته

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