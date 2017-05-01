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عاجل..بعد قرار العديد من الدول الخليجية: قطر تتصل بوزير خارجية المغرب

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 14:16 عاجل..بعد قرار العديد من الدول الخليجية: قطر تتصل بوزير خارجية المغرب | بوليتيك
عاجل..بعد قرار العديد من الدول الخليجية: قطر تتصل بوزير خارجية المغرب
بعد قرار العديد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، يومه الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع وزارء خارجية العديد من الدول العربية

"شوف تيفي"

بعد قرار العديد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، يومه الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع وزارء خارجية العديد من الدول العربية من بينهم ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي.

وحسب موقع وزارة الخارجية القطرية فقد ربط وزيرها الاتصال مع كل من خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة و إبراهيم غندور وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة وعبدالقادر مساهل وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة وسرتاج عزيز مستشار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية للشؤون الخارجية.

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