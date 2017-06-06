عاجل بالصور: تزامنا مع امتحانات الباكالوريا..الدارالبيضاء تستفيق على وقع حادث مروع .. إليكم التفاصيل الصادمة ﻿

فارق رجل خميسني قبل قليل من يومه الثلاثاء الحياة بشكل درامي بعد سقوطه من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

فارق رجل خميسني قبل قليل من يومه الثلاثاء الحياة بشكل درامي بعد سقوطه من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية بشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن الضحية، كان يمارس عمله اليومي والمتمثل في الصباغة حيث قام في طلاء واجهة إحدى الشقق السكنية الكائنة بزنقة "الشاوية" شارع محمد الخامس عمالة أنفا , بالطابق الرابع , قبل أن يفقد توازنه ويهوي في مشهد مروع سقط على إثره سقطة خطيرة على مستوى الرأس فارق بسببها الحياة على الفور.

وفور علمها بالحادث المروع انتقلت إلى عين المكان عناصر الشرطة التي فتحت تحقيقا في الموضوع وفي هوية الضحية قصد إبلاغ عائلته .

فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى "مولاي يوسف بالمدينة ذاتها .