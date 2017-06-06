خطير وبالصورة.. السرعة تتسبب في حادثة سير مروعة دقائق قبل آذان المغرب بالرباط ﻿

شهدت قنطرة حي مابيلا جماعة اليوسفية الرباط، أمس الاثنين، دقائق قبل آذان المغرب حادثة سير مروعة، عقب انقلاب سيارة خفيفة على متنها مجموعة من الأشخاص.

" شوف تيفي"

شهدت قنطرة حي مابيلا جماعة اليوسفية الرباط، أمس الاثنين، دقائق قبل آذان المغرب حادثة سير مروعة، عقب انقلاب سيارة خفيفة على متنها مجموعة من الأشخاص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة، تسببت في وقوع الحادث وانقلابها، ما أسفر عن إصابة ركابها بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن سائق السيارة، تم نقله مباشرة بعد وقوع الحادث إلى المستشفى ما بين الحياة والموت، نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها.