مؤلم..أستاذ وممرضة شابة من بين ضحايا فاجعة خنيفرة الطرقية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن من بين ضحايا فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت إسحاق ضواحي خنيفرة أستاذ معروف بالمنطقة وممرضة شابة في عمر الزهور تعمل بالمستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن من بين ضحايا فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة أيت إسحاق ضواحي خنيفرة أستاذ معروف بالمنطقة وممرضة شابة في عمر الزهور تعمل بالمستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بالراحل "مصطفى.م"، كان يعمل قيد حياته أستاذا بالتعليم الابتدائي وشغل لمدة طويلة منصب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، أما الممرضة الشابة فهي "كنزة.ر".

تجدر الإشارة إلى أن فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين، أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 32 آخرين من بينهم حالات وصفت بالخطيرة.