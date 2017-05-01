فيديو جد خطير:شفار شدوه صحاب شرع اليد بمدينة العيون سلخوه مزيان فرمضان ﻿

شهدت مدينة العيون، ليلة أمس الاثنين، واقعة خطيرة، بطلها لص، تم ضبطه من طرف مجموعة من الأشخاص متلبسا باعتراض سبيل فتاة ومحاولة سرقة هاتفها النقال.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة العيون، ليلة أمس الاثنين، واقعة خطيرة، بطلها لص، تم ضبطه من طرف مجموعة من الأشخاص متلبسا باعتراض سبيل فتاة ومحاولة سرقة هاتفها النقال.

وحسب ناشري فيديو الواقعة، فإن فصوله جرت بشارع مكة بمدينة العيون، حيث قام مجموعة من الأشخاص بمطاردة لص، وانهالوا عليه بالضرب انتقاما منه لقيامه بترويع فتاة من أجل سرقة هاتفها النقال.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، حيث تباينت الآراء بين معجب بالطريقة التي تم بها الانتقام من اللص، وبين رافض لها، موضحين أن بعض المواطنين يتجاوزون المسموح به بتعنيف اللصوص بالشارع العام بدل تسليمهم للمصالح الأمنية.