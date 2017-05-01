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رغم إعفائه من رئاسة الحكومة..''بنكيران'' تحت مراقبة أمنية

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 12:11 رغم إعفائه من رئاسة الحكومة..بنكيران تحت مراقبة أمنية | بوليتيك
رغم إعفائه من رئاسة الحكومة..''بنكيران'' تحت مراقبة أمنية
أظهر انتقال رئيس الحكومة المعفى ''عبد الإله بنكيران '' زوال أمس الاثنين إلى ضريح محمد الخامس بمناسبة ذكرى وفاة هذا الأخير، أن الحراسة الأمنية التي كان الملك قد أمر بها لفائدة ''بنكيران'' مازالت سارية

شوف تيفي:

أظهر انتقال رئيس الحكومة المعفى "عبد الإله بنكيران " زوال أمس الاثنين إلى ضريح محمد الخامس بمناسبة ذكرى وفاة هذا الأخير، أن الحراسة الأمنية التي كان الملك قد أمر بها لفائدة "بنكيران" مازالت سارية المفعول.

وكتبت يومية "أخبار اليوم" أن بنكيران قام بأول نشاط رسمي له بصفته أمينا عاما لحزب المصباح يوم أمس الاثنين حيث انتقل على متن السيارة التي أمر الملك بأن يحتفظ بها بعد خروجه من رئاسة الحكومة ، فيما تعقبته عناصر أمن بزي مدني على متن سيارة ثانية.

و أضافت اليومية أنه ورغم تخفيف الوجود الأمني من محيط منزل بنكيران بالرباط , فإن عناصر من القوات المساعدة لازالت ترابط في المدخل الرئيسي وفي محيط المنزل، إلى جانب العناصر الأمنية بالزي المدني.

‫شوف تيفي

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عبد الإله بنكيران الحراسة الملك الضريح شوف تيفي

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