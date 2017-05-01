وزارة ''حصاد'' تزف خبرا سارا للمترشحين لاجتياز امتحانات الابتدائي والإعدادي في وضعية إعاقة ﻿

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة من الاستفادة من إجراءات جديدة أثناء اجتياز اختبارات الامتحان الإقليمي لنيل

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة من الاستفادة من إجراءات جديدة أثناء اجتياز اختبارات الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية واختبارات نيل شهادة السلك الإعدادي برسم دورة يونيو 2017, و ذلك استجابة لمطالب جمعيات الأطفال ذوي الإعاقة وترسيخا للإنصاف وتكافؤ الفرص في التربية،

وذكر بلاغ وزارة "حصاد" الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن هذه الإجراءات ستشمل جميع المواد، حسب نوع الإعاقة ودرجتها من خلال ملاءمة كيفية طرح الأسئلة والإجابة عنها، تمديد فترة الاختبار بثلث المدة المحددة لإجرائه، الاستفادة من اصطحاب مرافق حسب الشروط الواردة في المقرر الوزاري، إضافة إلى تيسير ظروف اجتياز الاختبارات.

ويستفيد من هذه الظروف الملائمة لنوع ودرجة الإعاقة، المترشحات والمترشحين الذين سبق لهم أن تقدموا بطلب لتكييف ظروف الامتحان على أن يبقى لهم حق الاختيار بين اجتياز الاختبارات بالصيغة الأصلية أو بالصيغة المكيفة، يضيف بلاغ الوزارة.