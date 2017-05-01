المكتب الوطني للسلامة الصحية يشن حملة شرسة على المنتجات الغدائية منتهية الصلاحية وهذه حصيلته خلال العشر الأوائل من رمضان ﻿

أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مصالحها حجزت وأتلفت 7 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بالجهة خلال الأسبوعين السابقين لشهر رمضان والعشر

شوف تيفي:



أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مصالحها حجزت وأتلفت 7 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بالجهة خلال الأسبوعين السابقين لشهر رمضان والعشر أيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

وذكر بلاغ للمديرية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , أن العمليات التي قامت بها مصالح التفتيش الخاصة بها خلال هذه الفترة أسفرت عن حجز وإتلاف 6900 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك منها 84 كلغ من المستحضرات السكرية،و1104 كلغ من المنتجات البحرية، و264 كلغ من اللحوم، و221 كلغ من الدقيق والمعجنات، و83 كلغ من الحليب ومشتقاته، و350 بيضة، و 1790 كلغ من اللحوم البيضاء، و91 كلغ من الفواكه الجافة، و14 لترا من الزيوت النباتية، و21 كلغ من المصبرات النباتية وغيرها.

وأضاف البلاغ أنه على مستوى السوق المحلي، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالجهة ب 235 خرجة مراقبة ميدانية منها 128 خرجة ضمن لجان إقليمية، تم من خلالها تحرير 77 محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها، ومحضر مخالفة واحد , أما على مستوى الاستيراد، فقد تمت مراقبة 11ألف و840 طنا من المنتجات الغذائية من قبل مصالح المكتب بمديرية المراقبة والجودة بميناء طنجة المتوسط أسفرت عن إرجاع 12,6 طنا من المثلجات التي لم تحترم فيها درجة حرارة التخزين.

وأبرز المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن أزيد من 30 مفتشا بينهم مهندسين وبياطرة وتقنيين، شاركوا مع كافة المتدخلين في إطار اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية خلال شهر رمضان على صعيد كل أقاليم الجهة.