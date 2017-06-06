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عاجل وبالوثيقة..بعد قطع علاقات دول الخليج معها: عزل حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني وتقديمه للمحاكمة وانتخاب مجلسٍ لإدارة البلاد

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 11:33 عاجل وبالوثيقة..بعد قطع علاقات دول الخليج معها: عزل حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني وتقديمه للمحاكمة وانتخاب مجلسٍ لإدارة البلاد | دولي
عاجل وبالوثيقة..بعد قطع علاقات دول الخليج معها: عزل حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني وتقديمه للمحاكمة وانتخاب مجلسٍ لإدارة البلاد
كشفت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، من خلال بيان بها، نشرته وسائل إعلام عربية قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن عزل حاكم قطر الحالى تميم بن حمد آل ثانى وتقديمه للمحاكمة، بسبب إهداره ثروة الشعب القطرى

"شوف تيفي"

كشفت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، من خلال بيان بها، نشرته وسائل إعلام عربية قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن عزل حاكم قطر الحالى تميم بن حمد آل ثانى وتقديمه للمحاكمة، بسبب إهداره ثروة الشعب القطرى خلال دعم الإرهاب والإرهابيين، بالإضافة إلى تسببه في الإضرار بالعلاقات الإقليمية لدولة قطر.

وحسب بيان "تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر"، فقد تم انتخاب مجلس أعلى لإدارة البلاد لحين ترشيح عائلة أحمد آل ثانى أميرا للبلاد، والاعتذار للشعوب العربية التى تضررت من السياسة القطرية لدعم الإرهاب، خاصة فى سوريا ومصر وليبيا وعرض ما سيتم الاتفاق عليه مع سوريا وليبيا لإعادة بناء ما تسببت سياسات الأمير المعزول فى تدميره، وإعادة العلاقات مع الدول الشقيقة فى المنطقة العربية ومجلس التعاون الخليجى وفق مبادىء الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير.

وطالبت التنسقية إمارة قطر بالتعهد أمام المجتمع الدولى بالالتزام بكافة الاتفاقات والعقود الموقعة بعد عزل تميم بن حمد، مع بذل كل ما تستطيعه الإدارة الجديدة فى البلاد لمحاربة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر والإمارات، أعلنت أمس الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب اتهامها بربط علاقات مع جماعات إرهابية متطرفة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إدارة البلاد الإرهاب سوريا إمارة قطر دولة قطر

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