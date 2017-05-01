سكوب : فنانون مغاربة يستعدون لتصوير ملحمة وطنية وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عددا من الفنانين المغاربة يستعدون لتسجيل وتصوير ملحمة وطنية جديدة تتغنى بالمغرب وحب الوطن وذلك ردا على عدد الأصوات المشوشة التي حاولت زرع بذور الفتنة في أوصال هذا البلد الأمين .

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن عددا من الفنانين المغاربة يستعدون لتسجيل وتصوير ملحمة وطنية جديدة تتغنى بالمغرب وحب الوطن وذلك ردا على عدد الأصوات المشوشة التي حاولت زرع بذور الفتنة في أوصال هذا البلد الأمين .

وذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الملحمة التي سيكون الفنان "محمد الزيات" أحد روادها إلى جانب عدد من الأسماء الفنية المغربية الوازنة , سيتكلف بإخراجها المخرج "إدريس الروخ" .

وكان عدد من النجوم المغاربة قد صوروا خلال السنوات الأخيرة عددا من الملاحم الوطنية والتي أكدت على تشبت المواطن المغربي بكل مكوناته بوحدة المغرب وحب الملك.