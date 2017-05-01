عاجل: يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع لتلميذة كانت كدوز الباك فكازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن تلميذة في الباكالوريا،أصيبت قبل قليل من يومه الثلاثاء، بنوبة هيستيرية بعدما أغمي عليها داخل ثانوية الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن تلميذة في الباكالوريا،أصيبت قبل قليل من يومه الثلاثاء، بنوبة هيستيرية بعدما أغمي عليها داخل ثانوية الحسن الثاني بالدارالبيضاء.

و قد أصيبت التلميذة بنوبة بكاء شديدة بعد اجتيازها مادة اللغة العربية، حيث و حسب زميلاتها تركت ورقة الامتحان فارغة و لم تستطع الإجابة على أسئلة الامتحانات.

هذا وتوجه 325 ألف و191 مترشحة ومترشحا، من بينهم 51 بالمائة ذكور و49 في المائة إناث، صباح اليوم الثلاثاء، لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017.

وحسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذه الدورة تتميز بعدد من المستجدات، ولاسيما دخول القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016، وهو القانون الذي يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.