عاجل: أزيد من 325 ألف مترشح ومترشحة ممدرسون يجتازون الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 ﻿

توجه 325 ألف و191 مترشحة ومترشحا، من بينهم 51 بالمائة ذكور و49 في المائة إناث، صباح اليوم الثلاثاء، لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017.

شوف تيفي:

توجه 325 ألف و191 مترشحة ومترشحا، من بينهم 51 بالمائة ذكور و49 في المائة إناث، صباح اليوم الثلاثاء، لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017.

وحسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذه الدورة تتميز بعدد من المستجدات، ولاسيما دخول القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016، وهو القانون الذي يتضمن عقوبات تأديبية وجنائية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات.

كما تتميز الدورة باجتياز الإمتحان، ولأول مرة، مترشحي المسالك الدولية للبكالوريا المغربية - خيار إنجليزية (72 مترشحا ومترشحة)، وارتفاع عدد مترشحي الفوج الثاني للمسالك الدولية - خيار فرنسية إلى 8058 مترشحا ومترشحة.

ومن أهم مستجدات هذه الدورة على مستوى الترشيحات، اجتياز أول فوج للمترشحين الوافدين من المسالك المهنية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، ويبلغ عددهم 143 موزعين على أربعة تخصصات.

وحسب الوزارة يبلغ عدد المترشحين الأحرار في هذه الدورة 89 ألف و425 مترشحا ومترشحة.

وسجلت أنه لضمان مرور هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف،تمت تعبئة الموارد اللازمة لذلك، حيث تم إعداد 20730 قاعة للامتحان موزعة على 1431 مركزا للامتحان لاستقبال المترشحين والمترشحات، كما ستتم تعبئة 41460 مكلفا بالحراسة لضمان أن يتم اجتياز الاختبارات في ظروف تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وسيتولى 40000 أستاذة وأستاذ مهمة تصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.

وأشارت إلى أنه لتتبع ومراقبة سير العمليات المرتبطة بهذا الامتحان، تم تعيين 1431 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان وحوالي 164 مراقبا جهويا و82 مراقبا وطنيا لإجراء الاختبارات، و82 مراقبا وطنيا لعملية التصحيح بمراكز التصحيح.

وأضافت أن المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه أشرف على إعداد 258 موضوعا خاصا بهذه الدورة من طرف 33 لجنة وطنية متخصصة، ضمت في عضويتها 222 عضوا في مختلف المواد والتخصصات حيث استغرقت مدة إعداد المواضيع وعناصر الإجابة حوالي 5 أشهر من العمل المسترسل.

وذكرت بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى أيام 6 و7 و8 يونيو 2017 بالنسبة لجميع الشعب، وستمتد إلى صبيحة يوم 9 يونيو 2017 بالنسبة لمسلك تدبير ضيعة فلاحية شعبة الفلاحة. كما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان أيام 11 و12 و13 وصبيحة يوم 14 يوليوز2017 بالنسبة لمسلك تدبير ضيعة فلاحية شعبة الفلاحة.