عاجل: تلاميذ الباكالوريا يتحدون العقوبات الحبسية لوزارة حصاد وهذا ما قاموا به في مادة الفيزياء ﻿

رغم العقوبات السجنية القاسية في حق تلاميذ الباكالوريا، تناسلت على المواقع الاجتماعية خاصة منها ''الفيسبوك''، صفحات تُعنى بتسريب أسئلة الإمتحانات المطروحة على التلاميذ الذين يجتازون الامتحان

شوف تيفي:

رغم العقوبات السجنية القاسية في حق تلاميذ الباكالوريا، تناسلت على المواقع الاجتماعية خاصة منها "الفيسبوك"، صفحات تُعنى بتسريب أسئلة الإمتحانات المطروحة على التلاميذ الذين يجتازون الامتحان الوطني اليوم الإثنين.

و حسب ما عاينته "شوف تيفي"،عمدت صفحة تسريبات،على نشر أوراق أسئلة الإمتحانات على حائطها، كي يتمكن النشطاء من الإجابة عليها من خلال التعليقات وإرسال الحلول إلى أصدقائهم عبر الهواتف النقالة التي أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستنهج طرقا أكثر حداثة للكشف عنها ومنع استعمالها داخل قاعات الإمتحان.

وسربت قبل قليل العديد من الصفحات الفايسبوكية مواضيع وأجوبة مادة الفيزياء.

وإلى جانب هذه المواضيع فإنه تم كذلك نشر مواضيع اللغة العربية بالإضافة إلى الأجوبة والتي تفاعل معها النشطاء بكثافة، حيث تباينت التعليقات بين مؤكد لصحتها وبين مشكك فيها

و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.