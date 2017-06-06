عاجل.. تسريب أسئلة وأجوبة مادة اللغة العربية دقائق بعد انطلاق امتحان الباكالوريا ﻿

مباشرة بعد انطلاق امتحان الباكالوريا، نشرت صفحة فايسبوكية ورقة الأسئلة الخاصة باللغة العربية، في حين تكلفت صفحات أخرى بنشر الأجوبة التي أثارت جدلا بين النشطاء بخصوص صحتها.

"شوف تيفي"

مباشرة بعد انطلاق امتحان الباكالوريا، نشرت صفحة فايسبوكية ورقة الأسئلة الخاصة باللغة العربية، في حين تكلفت صفحات أخرى بنشر الأجوبة التي أثارت جدلا بين النشطاء بخصوص صحتها.

ومن جهة أخرى، ركز نشطاء على التوقيت الذي تم فيه تسريب ورقة أسئلة اللغة العربية، موضحين أن نشرها بعض دقائق وتداولها بسرعة بموقع التواصل الاجتماعي، يعتبر ضربة موجهة لوزارة التربية الوطنية التي اتخذت مجموعة من الإجراءات لمحاربة ظاهرة الغش.

وعلاقة بالموضوع فإن بعض الصفحات، نشرت كذلك تسريبا خاصا بمادة بالفيزياء مرفوقا بالأجوبة وهو ما جعل بعض تلاميذ "الباك" يتفاعلون معها عبر الفايسبوك بالرغم من تواجدهم وسط قاعات الامتحان التي تعرف مراقبة مشددة.