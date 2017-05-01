حملة أمنية تطيح بأبرز وأهم تجار المخدرات بمدينة طنجة ﻿

شهد حي المصلى بمدينة طنجة بداية الأسبوع الجاري، حملة أمنية لمكافة الاتجار بالمخدرات، ما أسفر عن إيقاف مجموعة من الأشخاص و حجز كمية مهمة من مخدرات ''كوكايين وحشيش''، كانت معدة للترويج .

"شوف تيفي"

شهد حي المصلى بمدينة طنجة بداية الأسبوع الجاري، حملة أمنية لمكافة الاتجار بالمخدرات، ما أسفر عن إيقاف مجموعة من الأشخاص و حجز كمية مهمة من مخدرات "كوكايين وحشيش"، كانت معدة للترويج .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تمكنت فرقة السياحة التابعة لولاية أمن طنجة من توقيف مراهق يبلغ من العمر 15 سنة وشاب يبلغ من العمر 18 سنة من أجل الاشتباه في قيامهم بالاتجار في المخدرات القوية، حيث ضبط في حوزتهما لفافات خاصة بمخدر الكوكايين، ومبلغ مالي، بينما فر شريك ثالث لهما بالرغم من مطاردته إلا أن الفرقة الأمنية، تمكنت من التعرف على هويته، وفتحت بحثا للتعرف على مكانه.

وأكد المصدر ذاته أن فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي مؤازرة بعناصر الدائرة الأمنية الثانية، قامت هي الأخرى بحملة أمنية بالحي نفسه، ما مكنها من توقيف شاب من ذوي السوابق العدلية ملقب بـ " البوغار"، نظرا لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت كذلك عن إيقاف شخص يبلغ من العمر 45 سنة ضبط بحوزته كمية من مخدر الشيرا معد للبيع وعلب للسجائر المهربة ومبلغ مالي تحصل عليه من خلال عمليات البيع و سلاح أبيض من الحجم المتوسط .

وأشار المصدر ذاته إلى أن جميع الموقوفين تمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل استكمال الأبحاث .