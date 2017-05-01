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هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الحريق المهول بسوق شعبي بمدينة فاس+فيديو

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 10:56 هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الحريق المهول بسوق شعبي بمدينة فاس+فيديو | حوادث و حقوق
هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص الحريق المهول بسوق شعبي بمدينة فاس+فيديو
أفادت مصادر من الوقاية المدنية أن حريقا اندلع أمس الاثنين بسوق شعبي لبيع الخضر والفواكه بمنطقة عين النقبي بفاس أتى على 120 ( براكة ) دون أن يخلف ضحايا .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت مصادر من الوقاية المدنية أن حريقا اندلع أمس الاثنين بسوق شعبي لبيع الخضر والفواكه بمنطقة عين النقبي بفاس أتى على 120 ( براكة ) دون أن يخلف ضحايا .

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية إطفاء هذا الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة والذي اندلع على مقربة من تجمع سكني بالمنطقة استغرقت أزيد من أربع ساعات مشيرة إلى أنه تمت تعبئة حوالي 140 من عناصر الوقاية المدنية وأربع شاحنات صهريجية ومعدات وآليات أخرى من أجل السيطرة على هذا الحريق ومحاصرته قبل إخماده نهائيا .

وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة من أجل الوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق.

‫شوف تيفي

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