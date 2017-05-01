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عاجل: السعودية تلغي تراخيص الخطوط الجوية القطرية وتغلق مكاتبها

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 10:49 عاجل: السعودية تلغي تراخيص الخطوط الجوية القطرية وتغلق مكاتبها | دولي
عاجل: السعودية تلغي تراخيص الخطوط الجوية القطرية وتغلق مكاتبها
قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الثلاثاء إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء

شوف تيفي:

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الثلاثاء إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية ولموظفيها وإقفال جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية.

وجاء قرار سحب التراخيص بعد وقف الرحلات الجوية بين المملكة السعودية ودول اخرى من جهة، وقطر من جهة ثانية، اثر قرار الرياض وابوظبي والمنامة والقاهرة قطع العلاقات مع الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز على خلفية اتهامها "بدعم الارهاب".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إرهاب سحب خطوط سعودي قطر مصر

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