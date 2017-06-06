عاجل وبالصور..تسريب أسئلة وأجوبة أول مادة في امتحان الباكالوريا بالمغرب ﻿

بالرغم من الاحتياطات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، فقد تمكنت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح يومه الثلاثاء من تسريب أسئلة مادة الفيزياء الخاصة بالشعبة العلمية، وهو ما جعل

"شوف تيفي"

بالرغم من الاحتياطات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، فقد تمكنت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح يومه الثلاثاء من تسريب أسئلة مادة الفيزياء الخاصة بالشعبة العلمية، وهو ما جعل العديد من النشطاء يتفاعلون من خلال نشر صور أوراق تحتوي على أجوبة كاملة لبعض الأسئلة.

وبالإضافة إلى الفيزياء فإن بعض الصفحات، قامت بنشر بعض الأجوبة الخاصة بامتحان اللغة العربية الذي يجتازه المترشحون بالشعبة الأدبية دون نشر الورقة الخاصة بالأسئلة وهو ما جعل البعض من النشطاء يشككون في صحتها.