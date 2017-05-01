 عاجل...صدمة كبيرة ل ''ناصر الزفزافي'' بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...صدمة كبيرة ل ناصر الزفزافي بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق.. | بوليتيك

عاجل...صدمة كبيرة ل ''ناصر الزفزافي'' بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي

عاجل..ناصر الزفزافي بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها واقعة اقتحام المسجد | بوليتيك

عاجل..''ناصر الزفزافي'' بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها '' واقعة اقتحام المسجد''

عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة | بوليتيك

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة

فضيحة.. شابان يمارسان الشذوذ الجنسي نهار رمضان ضواحي الناظور..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

فضيحة.. شابان يمارسان الشذوذ الجنسي نهار رمضان ضواحي الناظور..وها شنو وقع ليهم

بالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الإرهابي بلندن | دولي

بالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الإرهابي بلندن

هام للمغاربة..توقف عمل الواتساب في هذه الهواتف ابتداء من 30 يوينو الجاري | مجتمع

هام للمغاربة..توقف عمل الواتساب في هذه الهواتف ابتداء من 30 يوينو الجاري

ناصر الزفزافي يكشف أسرارغياب العلم المغربي عن الوقفات الإحتجاجية بالريف من قلب محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' يكشف أسرارغياب العلم المغربي عن الوقفات الإحتجاجية بالريف من قلب محكمة الاستئناف

بالصور.. حادثة سير مروعة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثة سير مروعة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل...صدمة كبيرة ل ''ناصر الزفزافي'' بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق..

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 03:51 عاجل...صدمة كبيرة ل ناصر الزفزافي بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق.. | بوليتيك
عاجل...صدمة كبيرة ل ''ناصر الزفزافي'' بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق..
صرح عصو هيئة الدفاع ''إسحاق شارية'' لشوف تيفي قبل لحظات، أن ''ناصر الزفزافي'' صدم بشكل كبير بعد سماعه للتهم الموجهة إليه من طرق النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة

شوف تيفي

صرح عضو هيئة الدفاع ''إسحاق شارية'' لشوف تيفي قبل لحظات، أن ''ناصر الزفزافي'' صدم بشكل كبير بعد سماعه للتهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من عرضها.

وأضاف ''إسحاق شارية'' أن قائد ''حراك-الريف'' صدم بشكل قوي من التهم الموجهة إليه، حيث طالب ''ناصر الزفزافي'' من قاضي التحقيق إعطائه مهلة للتخابر مع أعضاء هيئة الدفاع الذين بلغ عددهم حوالي 50 محاميا.

وأوضح ''شارية'' أن ''ناصر الزفزافي'' سيتابع بحوالي 11 تهمة جنائية ثقيلة، يأتي في قائمتها ''المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وزعزعة الإيمان بالوطنية، وتنظيم مظاهرات عنيفة، وتلقي أموال خارجية، والإعتداء على موظفين عموميين، بالإضافة إلى تهمة تعطيل والاعتداء على دور العبادة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شارية الثهم ناصرالزفزافي المظاهرات الحسيمة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..ناصر الزفزافي بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها واقعة اقتحام المسجد | بوليتيك

عاجل..''ناصر الزفزافي'' بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها '' واقعة اقتحام المسجد''

عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة | بوليتيك

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة

ناصر الزفزافي يكشف أسرارغياب العلم المغربي عن الوقفات الإحتجاجية بالريف من قلب محكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

''ناصر الزفزافي'' يكشف أسرارغياب العلم المغربي عن الوقفات الإحتجاجية بالريف من قلب محكمة الاستئناف بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو..لحظة نقل الزفزافي من محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى سجن عكاشة | بــووز
منذ 15 دقيقة

أول فيديو..لحظة نقل الزفزافي من محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى سجن عكاشة

صدمة كبيرة لـ أحمد فتحي بعد معرفة مقلب رامز تحت الأرض | قنوات أخرى

صدمة كبيرة لـ ''أحمد فتحي'' بعد معرفة مقلب رامز تحت الأرض

بالفيديو:شاهد والدي الزفزافي لحظة مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء:والمحامي زيان يؤكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت مع الزفزافي بكل إنسانية | بــووز

بالفيديو:شاهد والدي الزفزافي لحظة مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء:والمحامي زيان يؤكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت مع الزفزافي بكل إنسانية

سبحان الله..شاب مغربي كيتكتب فالجسم ديالو اسم الله منين كيقرا القرآن في رمضان (فيديو) | بــووز

سبحان الله..شاب مغربي كيتكتب فالجسم ديالو اسم ''الله'' منين كيقرا القرآن في رمضان (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...صدمة كبيرة ل ناصر الزفزافي بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق.. | بوليتيك
منذ 51 ثانية

عاجل...صدمة كبيرة ل ''ناصر الزفزافي'' بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي

عاجل..ناصر الزفزافي بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها واقعة اقتحام المسجد | بوليتيك

عاجل..''ناصر الزفزافي'' بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها '' واقعة اقتحام المسجد''

عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء | بوليتيك

عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة | بوليتيك

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة

﻿ ﻿
أمس 16:35 GMT

عاجل وبالصور: حصيلة صادمة في حادثة سير خنيفرة وهذا هو جديد عدد القتلى

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.