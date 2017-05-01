عاجل...صدمة كبيرة ل ''ناصر الزفزافي'' بعد أن وجهت له 11 تهمة جنائية ثقيلة ...وهذا آخر ماقاله لقاضي التحقيق.. ﻿

صرح عصو هيئة الدفاع ''إسحاق شارية'' لشوف تيفي قبل لحظات، أن ''ناصر الزفزافي'' صدم بشكل كبير بعد سماعه للتهم الموجهة إليه من طرق النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة

شوف تيفي



صرح عضو هيئة الدفاع ''إسحاق شارية'' لشوف تيفي قبل لحظات، أن ''ناصر الزفزافي'' صدم بشكل كبير بعد سماعه للتهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من عرضها.



وأضاف ''إسحاق شارية'' أن قائد ''حراك-الريف'' صدم بشكل قوي من التهم الموجهة إليه، حيث طالب ''ناصر الزفزافي'' من قاضي التحقيق إعطائه مهلة للتخابر مع أعضاء هيئة الدفاع الذين بلغ عددهم حوالي 50 محاميا.



وأوضح ''شارية'' أن ''ناصر الزفزافي'' سيتابع بحوالي 11 تهمة جنائية ثقيلة، يأتي في قائمتها ''المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وزعزعة الإيمان بالوطنية، وتنظيم مظاهرات عنيفة، وتلقي أموال خارجية، والإعتداء على موظفين عموميين، بالإضافة إلى تهمة تعطيل والاعتداء على دور العبادة''.