عاجل..''ناصر الزفزافي'' بسجن عكاشة بتهم جنائية ثقيلة بينها '' واقعة اقتحام المسجد'' ﻿

شوف تيفي
صرح المحامي ''محمد زيان'' لقناة ''شوف تيفي'' بعد لحظات، أن قاضي التحقيق أنهى في هذه اللحظات ''التحقيق الإبتدائي'' مع ناصر الزفزافي عبر تبليغه بملتمس النيابة العامة وجرد التهم الموجهة إليه.
وأقاد زيان أن جميع التهم المدرجة في القانون الجنائي وجهت لناصر الزفزافي من قبل النيابة العامة، كان أقواها ''المس بسلامة أمن الدولة، وتلقي أموال خارجية، وزعزعة ولاء المواطنين اتجاه المؤسسات، بالإضافة إلى واقعة المسجد التي تم اختزالها في تهمة ''اقتحام دور العبادة''.
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