عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أحال قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء،المدعو ناصر الزفزافي على سجن عكاشة.
و قالت مصادرنا،إن الزفزافي يتابع بتهمة المس بسلامة الدولة الداخلية و زعزعة ولاء المواطنين للدولة و لمؤسسات الشعب المغربي و المشاركة في ذلك رفقة 3 من رفاقه في انتظار استكمال جلسات التحقيق.
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