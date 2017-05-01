عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أحال قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء،المدعو ناصر الزفزافي على سجن عكاشة.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أحال قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء،المدعو ناصر الزفزافي على سجن عكاشة.

و قالت مصادرنا،إن الزفزافي يتابع بتهمة المس بسلامة الدولة الداخلية و زعزعة ولاء المواطنين للدولة و لمؤسسات الشعب المغربي و المشاركة في ذلك رفقة 3 من رفاقه في انتظار استكمال جلسات التحقيق.