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عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 03:04 عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء | بوليتيك
عاجل:في هذه اللحظات إحالة الزفزافي على سجن عكاشة بالدارالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أحال قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء،المدعو ناصر الزفزافي على سجن عكاشة.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أحال قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء،المدعو ناصر الزفزافي على سجن عكاشة.

و قالت مصادرنا،إن الزفزافي يتابع بتهمة المس بسلامة الدولة الداخلية و زعزعة ولاء المواطنين للدولة و لمؤسسات الشعب المغربي و المشاركة في ذلك رفقة 3 من رفاقه في انتظار استكمال جلسات التحقيق.

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