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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 03:02 إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة | بوليتيك
إيداع رفاق الزفزافي زنازين إنفرادية بجناح قاتل البرلماني مرداس بسجن عكاشة
كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف في الشهور الأخيرة، أن المعتقلين 19 المعروفين بمجموعة ''محمد جلول'' المحالين إحتياطيا وعلى ذمة التحقيق بسجن عكاشة بالدار

شوف تيفي

كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة الريف في الشهور الأخيرة، أن المعتقلين 19 المعروفين بمجموعة ''محمد جلول'' المحالين إحتياطيا وعلى ذمة التحقيق بسجن عكاشة بالدار البيضاء، قد وضعوا بزنازين إنفرادية بالجناح رقم 6 الذي يتواجد به هشام مشتري ''المتهم'' بقتل البرلماني باسم الإتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس.

وتمت إحالة المعتقلين 19 على سجن عكاشة بالدار البيضاء، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بعد جلسة الإستنطاق الإبتدائي، التي إنطلقت السبت الماضي والتي إمتدت إلى غاية الساعة الرابعة صباحا، حيث تم وضع كل معتقل في زنزانة إنفرادية خاصة بنفس الجناح.

هذا وتتواصل إلى حدود هذه اللحظات، جلسة الإستنطاق الإعدادي مع المسؤول الأول عن الإحتجاجات ''ناصر الزفزافي''، الذي ينتظر الحسم في متابعته في حالة إعتقال أو السراح المؤقت بعد الإنتهاء من جلسة الإستنطاق.

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