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فضيحة.. شابان يمارسان الشذوذ الجنسي نهار رمضان ضواحي الناظور..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 01:23 فضيحة.. شابان يمارسان الشذوذ الجنسي نهار رمضان ضواحي الناظور..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
فضيحة.. شابان يمارسان الشذوذ الجنسي نهار رمضان ضواحي الناظور..وها شنو وقع ليهم
فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، هزت قرية أركمان ضواحي مدينة الناظور، بطلاها، شابان، ضبطتهما عناصر الدرك الملكي، صباح أمس الأحد، متلبسان بممارسة الشذوذ الجنسي.

''شوف تيفي''

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، هزت قرية أركمان ضواحي مدينة الناظور، بطلاها، شابان، ضبطتهما عناصر الدرك الملكي، صباح أمس الأحد، متلبسان بممارسة الشذوذ الجنسي.

وأفادت مصادر ناظورية محلية أن الموقوفين البالغين من العمر على التوالي 16 و 19 سنة، تم ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس وهما عاريان في واضحة النهار داخل منزل مهجور قريب من شاطئ أركمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين بالأمر تم الاستماع لهما في محضر رسمي، قبل وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية ممارسة الجنس محضر الموقوفين شاطئ أركمان

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