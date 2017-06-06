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بالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الإرهابي بلندن

بتاريــخ : 6 يونيو 2017 / 01:20 بالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الإرهابي بلندن | دولي
بالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الإرهابي بلندن
نشرت العديد من المصادر الإعلامية، ليلة أمس الاثنين، صورتان، قيل إنهما تعودان لمنفذي الهجوم الدموي بلندن، ويتعلق الأمر بمغربي يدعى رشيد رضوان يبلغ من العمر 30 سنة، وباكستاني يدعى ''خرام بات'' يبلغ من

''شوف تيفي''

نشرت العديد من المصادر الإعلامية، ليلة أمس الاثنين، صورتان، قيل إنهما تعودان لمنفذي الهجوم الدموي بلندن، ويتعلق الأمر بمغربي يدعى رشيد رضوان يبلغ من العمر 30 سنة، وباكستاني يدعى ''خرام بات'' يبلغ من العمر 27 سنة.

وحسب العديد من الوكالات الإخبارية العالمية، فإن مارك راولى قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، كشف في بيان عن هوية المغربي الذي قد يحمل الجنسية الليبية، وهوية الباكستاني، لكنه لم يكشف عن هوية المنفذ الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الدموي الذي هز مدينة لندن نهاية الأسبوع المنصرم، خلف مقتل تسعة أشخاص وإصابة 48 آخرين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منفذ الهجوم لندن المغربي

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