بالصور..هذا هو المغربي منفذ الهجوم الإرهابي بلندن ﻿

''شوف تيفي''
نشرت العديد من المصادر الإعلامية، ليلة أمس الاثنين، صورتان، قيل إنهما تعودان لمنفذي الهجوم الدموي بلندن، ويتعلق الأمر بمغربي يدعى رشيد رضوان يبلغ من العمر 30 سنة، وباكستاني يدعى ''خرام بات'' يبلغ من العمر 27 سنة.
وحسب العديد من الوكالات الإخبارية العالمية، فإن مارك راولى قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، كشف في بيان عن هوية المغربي الذي قد يحمل الجنسية الليبية، وهوية الباكستاني، لكنه لم يكشف عن هوية المنفذ الثالث.
تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الدموي الذي هز مدينة لندن نهاية الأسبوع المنصرم، خلف مقتل تسعة أشخاص وإصابة 48 آخرين.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.