هام للمغاربة..توقف عمل الواتساب في هذه الهواتف ابتداء من 30 يوينو الجاري ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية مهتمة بجديد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خدمة تطبيق الواتساب، من المنتظر أن تتوقف بأجهزة بلاك بيري ونوكيا سيمبيان، ابتداء من 30 يوينو الجاري.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عالمية مهتمة بجديد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خدمة تطبيق الواتساب، من المنتظر أن تتوقف بأجهزة بلاك بيري ونوكيا سيمبيان، ابتداء من 30 يوينو الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الواتساب" سيواصل العمل في هواتف بلاك بيري أو إس٬ وبلاك بيري ٬10 ونوكيا إس ٬40 ونوكيا سيمبيان إس ٬ حتى نهاية يونيو الجاري، موضحة أن المتحدث باسم شركة الواتساب، قال إن "هذه الهواتف الجوالة لا تقدم القدرات التي يمكن استخدامها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل ولهذا فقد كان اتخاذ هذا القرار صعبا بالنسبة للشركة٬ ولكنه يعتبر القرار الصحيح من أجل إعطاء الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام الواتساب".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الواتساب، أوقفت قبل شهرين عمل التطبيق في العديد من الهواتف الذكية، وطالبت عملاءها باستخدام أحدث أجهزة أندرويد أو آيفون أو ويندوز.