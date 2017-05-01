''ناصر الزفزافي'' يكشف أسرارغياب العلم المغربي عن الوقفات الإحتجاجية بالريف من قلب محكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

تنطلق بعد لحظات جلسة الإستنطاق الإعدادي لقائد إحتجاجات الريف، ''ناصر الزفزافي'' بعد إحالته من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، على قاضي التحقيق لإحدى الغرف بنفس الهيأة القضائية.

شوف تيفي



تنطلق بعد لحظات جلسة الإستنطاق الإعدادي لقائد إحتجاجات الريف، "ناصر الزفزافي" بعد إحالته من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، على قاضي التحقيق لإحدى الغرف بنفس الهيأة القضائية.



وصرح المحامي "إسحاق شارية" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن هيأة الدفاع ستتعرف على التهم التي سيحال بموجبها "ناصر الزفزافي" على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء في حدود الساعة العاشرة والنصف مساءا، مؤكدا بأن جلسة الإستماع له من طرف الوكيل العام للملك قد جرت أيضا عشية اليوم.



وأوضح شارية، أن "ناصر الزفزافي" كشف للوكيل العام للملك أثناء الإستماع إليه، أنه لم يمنع قط أي واحد من المحتجين من رفع العلم الوطني إبان حراك الريف، موضحا بأن القانون المنظم للإحتجاجات لاينص على وجوب رفع علم المملكة المغربية، مؤكدا "بأنه يحمل الوطن في قلبه من طنجة لكويرة" على حد قول ذات المصدر.



وتابع شارية، سرد إفادة "الزفزافي" بأن مطالب المحتجين إقتصادية وإجتماعية، ولا علاقة لها بماهو سياسي، مضيفا بأن العلم الذي يظهر وسط إحتجاجات الحسيمة، هو نفسه " الذي رفعه المجاهدون إبان إنتصارهم في معركة الريف، فهو مفخرة لكل المغاربة" غلى حد قول شارية.



هذا، وأكد شارية أن هيئة الدفاع ستقدم ملتمساتها وملاحظاتها خلال إستنطاق "ناصر الزفزافي" من قبل قاضي التحقيق، بما فيها طلب السراح المؤقت.