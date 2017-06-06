بالصور.. حادثة سير مروعة بطريق الموت الرابطة بين فاس وتاونات ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات الملقبة بطريق الموت، يومه الاثنين، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة صغيرة محملة بفاكهة ''الدلاح''.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات الملقبة بطريق الموت، يومه الاثنين، حادثة سير مروعة، عقب انقلاب شاحنة صغيرة محملة بفاكهة "الدلاح".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادثة التي وقعت على مستوى دوار ولاد داود بعد أن فقد سائق الشاحنة الصغيرة السيطرة على المقود، لم تخلف خسائر بشرية، إلا أنها تسببت في وقوع خسائر مادية جسيمة بالحافلة التي تضررت بالكامل، بالإضافة إلى تعرض حمولتها للتلف.

وأشار المصدر ذاته أن سائق الشاحنة، تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بتاونات على إثر إصابته بكسور وجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه.