بتعليمات ملكية...العثماني يترأس إجتماعا وزاريا بحضور إلياس العماري حول إقليم الحسيمة و الأوضاع في منطقة الريف ﻿

عقد إجتماع خصص جدول أعماله للتداول حول مدينة الحسيمة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بتواجد الوزراء وبحضور إلياس العماري بصفته رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان وبرلمانيي الإقليم بالإضافة إلى

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عقد إجتماع خصص جدول أعماله للتداول حول مدينة الحسيمة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بتواجد الوزراء وبحضور إلياس العماري بصفته رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان وبرلمانيي الإقليم بالإضافة إلى مسؤولي الغرف بالجهة.



وحسب مصادر متطابقة، فالهدف من اللقاء هو" فتح نقاش صريح وتبادل وجهات النظر حول إقليم الحسيمة، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصات المتبادل والمعالجة المشتركة لمختلف قضايا إقليم الحسيمة"، حيث "أجمع الحاضرون على التزامهم بحل المشاكل الكبرى بنفس وطني بعيدا عن الحساسية السياسية والفئوية الضيقة، والتعاون لما فيه خدمة ومصلحة الوطن.



وحسب الصفحة الخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على الفايسبوك، فالإجتماع يأتي بتعليمات ملكية، إذأشاد إلياس العماري" لتجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع اقتراحه السابق برفع حصة مناصب الشغل في قطاع التعليم لفائدة شباب اقليم الحسيمة ل 900 منصب شغل، وفق ما تعهد به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التخفيف من نسبة البطالة والتغلب على مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والتزام قطاعات وزارية أخرى ببذل مجهوذ أكبر لرفع حصص الشغل الموجهة لإقليم الحسيمة، وتبني الحكومة مقترحه الذي ينص على اعتماد النظام الإقليمي في تنظيم مباريات التشغيل".



ووفق ذات المصدر، فقد أعلنت الحكومة عن وجود فرص استثمارية مهمة بإقليم الحسيمة، بعد أن أبدت شركات عالمية عن رغبتها الجادة في الاستثمار بالمنطقة، فور توفر الأجواء المناسبة، حيث شدد العثماني بهذا الخصوص على ضرورة الحفاظ على الأمن العام وثوابت المملكة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، معتبرا أن "هذا أمر يهم الجميع"، وموردا أن "ساكنة الحسيمة برهنت على هذا النفس، والأحداث المعزولة لا تضر المنطقة في شيء"، أما بخصوص الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من النشطاء، أجمع الحاضرون على احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين".