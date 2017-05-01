عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أدانت البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ ''مول الكاسكيطة'' بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أدانت البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ "مول الكاسكيطة" بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن السكاكي، قضى خلف القضبان الحديدية بالسجن الاحتياطي حوالي أربعة أشهر، ولهذا فإنه سيغادر سجن مدينة سطات بعد تسعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن "مول لكاسكيطة"، تمت متابعته بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.