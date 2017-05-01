 عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز

بالفيديو..بسبب الحرارة..العافية شعلات فأكبر سوق بفاس..و متضرر يبكي..جد مؤثر | بووز

بالفيديو..بسبب الحرارة..العافية شعلات فأكبر سوق بفاس..و متضرر يبكي..جد مؤثر

الملك محمد السادس يترحم على روح جده الراحل محمد الخامس بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يترحم على روح جده الراحل محمد الخامس بالرباط

الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور

هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد فاجعة خنيفرة الطرقية المروعة | بوليتيك

هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد فاجعة خنيفرة الطرقية المروعة

الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط: المحكمة تقرر استدعاء الأطباء الذين أنجزوا الخبرات الطبية على المتهمين في أحداث اكديم ازيك | بوليتيك

الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط: المحكمة تقرر استدعاء الأطباء الذين أنجزوا الخبرات

بالصور.. قبل آذان المغرب:حريق مهول بسوق شعبي بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالصور.. قبل آذان المغرب:حريق مهول بسوق شعبي بمدينة فاس

مؤلم..أستاذ يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الفصل أمام أنظار تلامذته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..أستاذ يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الفصل أمام أنظار تلامذته بمدينة مراكش

فطور مع إمام:في قلب منزل الإمام محمد قسطالي خريج مسابقة مواهب في تجويد القرآن بدوزيم..فطور شهي ممزوج بتلاوات قرآنية خاشعة | بووز

فطور مع إمام:في قلب منزل الإمام محمد قسطالي خريج مسابقة مواهب في تجويد القرآن بدوزيم..فطور شهي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 23:53 عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أدانت البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ ''مول الكاسكيطة'' بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أدانت البودكاست الشهير محمد السكاكي الملقب بـ "مول الكاسكيطة" بالسجن النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن السكاكي، قضى خلف القضبان الحديدية بالسجن الاحتياطي حوالي أربعة أشهر، ولهذا فإنه سيغادر سجن مدينة سطات بعد تسعة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن "مول لكاسكيطة"، تمت متابعته بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجن سطات السكاكي مول الكاسيكطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور

بالصور.. قبل آذان المغرب:حريق مهول بسوق شعبي بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالصور.. قبل آذان المغرب:حريق مهول بسوق شعبي بمدينة فاس

مؤلم..أستاذ يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الفصل أمام أنظار تلامذته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..أستاذ يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الفصل أمام أنظار تلامذته بمدينة مراكش

خطير.. انتحار مهندس شاب بمدينة الجديدة | حوادث و حقوق

خطير.. انتحار مهندس شاب بمدينة الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أول ظهور للفنان أمينوكس في رمضان بعد إعلانه عن مرضه‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..أول ظهور للفنان أمينوكس في رمضان بعد إعلانه عن مرضه‎

أحمد فتحي يواجه سحلية رامز جلال بالصمت | قنوات أخرى

أحمد فتحي يواجه سحلية رامز جلال بالصمت

شاهد ماذا حدث لأحمد فتحي في برنامج رامز تحت الأرض | قنوات أخرى

شاهد ماذا حدث لأحمد فتحي في برنامج رامز تحت الأرض

بالفيديو.. أحمد فتحي ينطق الشهادة بعد وقوعه فى الرمال المتحركة فى رامز تحت الأرض | قنوات أخرى

بالفيديو.. أحمد فتحي ينطق الشهادة بعد وقوعه فى الرمال المتحركة فى رامز تحت الأرض

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

عاجل وحصري.. الحكم بالسجن على البودكاست الشهير مول الكاسكيطة..وها شحال المدة لي غايدوز

بالفيديو..بسبب الحرارة..العافية شعلات فأكبر سوق بفاس..و متضرر يبكي..جد مؤثر | بووز

بالفيديو..بسبب الحرارة..العافية شعلات فأكبر سوق بفاس..و متضرر يبكي..جد مؤثر

الملك محمد السادس يترحم على روح جده الراحل محمد الخامس بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يترحم على روح جده الراحل محمد الخامس بالرباط

الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور

﻿ ﻿
أمس 16:35 GMT

عاجل وبالصور: حصيلة صادمة في حادثة سير خنيفرة وهذا هو جديد عدد القتلى

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.