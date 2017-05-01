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الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 22:49 الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور | حوادث و حقوق
الدرك الملكي يوقف 71 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء ضواحي الناظور
أوقفت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان التابعة لسرية زايو ضواحي مدينة الناظور، أمس الأحد، 71 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

"شوف تيفي"

أوقفت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان التابعة لسرية زايو ضواحي مدينة الناظور، أمس الأحد، 71 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وحسب مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" فإن الموقوفين تم نقلهم إلى قرية أركمان من طرف شبكات متخصصة في تهريب البشر "الحراكة"، من أجل تهجيرهم إلى الديار الأوروبية من خلال مدينة الناظور، إلا أن يقظة مصالح الدرك الملكي وتدخلها السريع، منع هذه الشبكة من تنفيذ هذه الخطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للوصول إلى جميع أفراد الشبكة المذكورة، بالإضافة إلى إجراء حملات تمشيطية بالمنطقة، لتوقيف مرشحين آخرين للهجرة بطريقة غير شرعية، وذلك حسب المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البشر تهريب أركمان زايو مصالح الدرك الملكي

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