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هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد فاجعة خنيفرة الطرقية المروعة

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 22:45 هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد فاجعة خنيفرة الطرقية المروعة | بوليتيك
هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد فاجعة خنيفرة الطرقية المروعة
ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس بعث رسائل تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا وإلى المصابين في حادثة السير، التي وقعت اليوم الاثنين بضواحي جماعة ايت إسحاق بإقليم خنيفرة، وقرر التكفل شخصيا

"شوف تيفي"+"و م ع"

ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس بعث رسائل تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا وإلى المصابين في حادثة السير، التي وقعت اليوم الاثنين بضواحي جماعة ايت إسحاق بإقليم خنيفرة، وقرر التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"على إثر حادثة السير المفجعة، التي وقعت بضواحي جماعة أيت إسحاق بإقليم خنيفرة، والتي خلفت عددا من الضحايا، بعث الملك محمد السادس، حفظه الله، رسائل إلى أسر الضحايا وإلى المصابين، ضمنها تعازيه الحارة ، ومواساته الصادقة، ودعواته إلى الله تعالى بأن يتغمد المتوفين منهم بواسع رحمته وغفرانه ، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومشاطرة من الملك لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، فقد قرر سيدنا المنصور بالله، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.

كما أصدر الملك تعليماته السامية إلى السلطات الأمنية والترابية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا المكلومة".

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