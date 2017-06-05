بالصور.. قبل آذان المغرب:حريق مهول بسوق شعبي بمدينة فاس ﻿

اندلع حريق مهول بسوق شعبي للخضر والفواكه، يوجد على مستوى حي عين النقبي بمدينة فاس، قبل آذان مغرب يومه الاثنين، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول بسوق شعبي للخضر والفواكه، يوجد على مستوى حي عين النقبي بمدينة فاس، قبل آذان مغرب يومه الاثنين، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق الذي تجهل أسبابه، وصلت نيرانه لحوالي 200 "براكة"، مضيفا أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران.